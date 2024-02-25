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Эксперты раскрывают, как добраться на горнолыжки дешевле в конце сезона
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:07

Эксперты раскрывают, как добраться на горнолыжки дешевле в конце сезона

По данным специалистов, несмотря на то, что зима подходит к концу, сезон горнолыжного катания все еще в разгаре, и на некоторые направления цены на авиабилеты стали даже ниже. Спрос на билеты на горнолыжные курорты снижается с февраля по март, что делает покупку авиабилетов гораздо более выгодной.

Направления, такие как Солнечная Долина, Губаха, Сочи и Абзаково, предлагают доступные цены на перелеты как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.

Снижение цен на авиабилеты связано с завершением сезона горнолыжного катания, что создает возможность не только насладиться катанием, но и сэкономить на путешествии. Российские горнолыжные курорты предлагают разнообразные возможности для отдыха, включая экскурсии и отели с бассейнами и термальными источниками, сообщает Аргументы И Факты.

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