Россия планирует расширить свою горнолыжную инфраструктуру, построив два новых горнолыжных курорта

Россия планирует расширить свою горнолыжную инфраструктуру с помощью двух новых курортов в Сочи и на Камчатке. Корпорация "Туризм.РФ" руководит проектами, включая строительство бальнеологического горнолыжного кластера "Сопка Горячая" на Камчатке, начало которого запланировано на текущий год. Инвесторы, такие как "Интеррос Капитал" и "Калипсо", при поддержке "Туризм.РФ", разрабатывают курорт с более чем тысячей номеров, рассчитанный на принятие до 700 тысяч гостей ежегодно. Курорт будет включать в себя спа-комплекс на термальных источниках, музеи вулканов и конгресс-центр.
В Сочи, в горном кластере рядом с Розой Хутор, также начнется строительство нового горнолыжного курорта в текущем году. Этот курорт, согласно пресс-службе "Васта Дискавери", будет постолимпийским продолжением Роза Хутор, предоставляя единую зону катания с гостиницами, ресторанами и пешие турмаршруты протяженностью более 40 километров. Проект осуществляется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при участии "Туризм.РФ", "Интеррос" и ВЭБ. РФ, сообщает РИА Новости.
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