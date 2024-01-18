Во Владивостоке формируется группа для тестового тура на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР

Этот тест-тур, запланированный на 9 февраля с вылетом из Владивостока, станет определющим для будущего сотрудничества в сфере туризма между странами. Всю необходимую информацию и документы для участия можно получить у туркомпании, которая осуществляет отправку туристов.
Стоимость тест-тура составляет 750 долларов США, включая перевозку, гидов и экскурсии. Оплата производится после получения визы. Курорт Масикрен оборудован всем необходимым для горнолыжного отдыха.
В визах могут отказать тем, кто посещал определенные страны за последние полгода. Тургруппа не имеет численных ограничений, а туристы из разных регионов уже проявили интерес к поездке.
В первый день предусмотрена экскурсия по Пхеньяну, и впечатления о курорте Масикрен оставляют положительные воспоминания у тех, кто уже побывал там до пандемии, сообщает Российская Газета.
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