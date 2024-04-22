Роскомнадзор заблокировал ряд сайтов, распространяющих недостоверную информацию

В России официально были заблокированы сайты "Полит.ру", "The Moscow Post", "Русский криминал" и "Компромат-групп".

Роскомнадзор заявил, что данные издания являются социально-опасными и вредоносными по причине того, что распространяют заведомо-ложную и недостоверную информацию касательно разных внутриполитических и внешнеполитических процессов.

Сейчас эти сайты официально заблокированы и попасть на их страницы невозможно. В ряде вышеперечисленных СМИ распространяли фейки не только об СВО, но и информацию с целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в РФ.