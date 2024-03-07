Свыше 4,5 тысяч сайтов вредоносного содержания были заблокированы в регионах Северного Кавказа

В регионах Северного Кавказа было заблокировано и подвержено немедленному удалению свыше 4,5 тысяч вредоносных сайтов, распространяющих запрещённую на территории РФ информацию.

Данная цифра следует из отчётов правоохранительных и надзорных органов касательно информационной безопасности и мер, которые были предприняты за последнее время.

Ко всему прочему, с владельцами данных запрещённых в России ресурсов проведена предупредительная профилактическая работа. Обо всем этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.