Свыше 4,5 тысяч сайтов вредоносного содержания были заблокированы в регионах Северного Кавказа

В регионах Северного Кавказа было заблокировано и подвержено немедленному удалению свыше 4,5 тысяч вредоносных сайтов, распространяющих запрещённую на территории РФ информацию.
Данная цифра следует из отчётов правоохранительных и надзорных органов касательно информационной безопасности и мер, которые были предприняты за последнее время.
Ко всему прочему, с владельцами данных запрещённых в России ресурсов проведена предупредительная профилактическая работа. Обо всем этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
МИД Германии обратился к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в РФ
Документ выложен на официальном сайте правительства.
Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД
Под прикрытием образовательных и культурных обменов на деле проекты были нацелены на рекрутирование "агентов влияния".
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