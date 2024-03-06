Сегодня, 6 марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей. Мероприятия проводятся в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает сайт МЧС России.

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и прослушать информационное сообщение. В ходе проверок осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!".

Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе для оценки готовности дежурных служб. Это необходимо для обеспечения работоспособности всех систем оповещения и своевременного доведения сигналов и информации до населения при ЧС.

Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении ЧС.





