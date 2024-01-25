Эксперт рекомендует не сливать кипяток в раковину из-за потенциальных проблем с трубами из поливинилхлорида

Такие трубы из поливинилхлорида, хоть и являются популярными из-за своей прочности и доступности, не выдерживают длительного воздействия высоких температур, и максимальная допустимая для них температура составляет 65 градусов Цельсия.

Повышение температуры может привести к трещинам и повреждениям со временем. В случае систем с трубами из других материалов, таких как медь, железо или оцинкованная сталь, сливание кипятка в раковину не вызывает проблем. Однако следует учитывать возможное наличие пластиковых или резиновых соединений, которые могут пострадать от высокой температуры. Для предотвращения потенциальных проблем с трубами, рекомендуется воздерживаться от сливания кипятка в раковину, особенно если используются поливинилхлоридные трубы, сообщает В Татарстане.