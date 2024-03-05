В городе-государстве Сингапуре, расположенном на юго-востоек Азии, больше нет места, где можно полностью спрятаться от засилья экзотических животных — выдр. В городе наблюдается стремительный рост популяции этих млекопитающих, которая увеличилась более чем вдвое с 2019 года.
Выдры ловят рыбу, спят под мостами и разоряют частные рыбные пруды, иногда нападая на людей в общественных парках. В Совет национальных парков поступило множество сообщений от граждан о проблемах с выдрами.
Выдры восстанавливаются с 1980-х годов, когда Сингапур начал очищать свои водоемы. Численность животных растет отчасти из-за отсутствия опасности со стороны других хищников и встречи с крокодилами только в мангровых зарослях. Совет национальных парков начал работу над переселением выдр подальше от жилых районов.
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