Даже если нефть будет 65 долл. за баррель, а курс американской валюты составит 90 руб. за доллар, то все равно Минфин сможет выполнить свои обязательства, хотя Фонд национального благосостояния немного сократится, считает министр финансов Антон Силуанов.

Бюджет на 2024 год спрогнозирован исходя из того, что доллар будет стоить примерно 90 руб., а цена на нефть составит около 70 долларов. "У нас сейчас Urals чуть выше 65, а курс такой же. Если ситуация сохранится, мы пополним ФНБ в меньших объёмах, но все расходы будут профинансированы", — передает передает РИА "Новости" слова министра.

На 42 млрд руб. сократился за январь размер Фонда национального благосостояния. На 1 февраля его размер составлял почти 12 трлн руб. Это примерно 6,6% от ВВП, который ожидается в 2024 году.





