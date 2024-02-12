Выиграла иск на 500 млн долл США компания Алексея Мордашова у вьетнамского партнера, сообщает РБК. В международном арбитражном суде это первый случай с 2022 года, когда компания, находящаяся под санкциями США выиграла.

Иск был подан в Сингапуре против госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Компания "Силовые машины" находится под санкциями с 2018 года.

История этого спора уходит к 2013 году, когда контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме получило совместное предприятие PetroVietnam Technical Services Corporation и "Силовые машины".