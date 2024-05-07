Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба поздравил главу России Владимира Путина с инаугурацией и выразил радость в связи с посещением Москвы в этот знаменательный день.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Торжество инаугурации российского лидера было охвачено телекомпаниями по всему миру.
Он отметил, что хочет воспользоваться случаем, чтобы передать свои поздравления президенту России Владимиру Владимировичу Путину с инаугурацией, с его повторным избранием. Кабба чувствует большую удовлетворенность от возможности нахождения в России сегодня, в этот исторический день, в день проведения инаугурации.
"Мой визит конечно свидетельство нашего желания укреплять и дальше наши двусторонние связи по всем направлениям", — сказал он в начале встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Сразу после вступления в должность Путин участвовал в параде Президентского полка на Соборной площади в Кремле, а затем направился в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Это было уже пятое торжественное событие в политической карьере Владимира Путина, который будет занимать высший избирательный пост в течение следующих шести лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, и по их итогам действующий президент получил 87,28% голосов.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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