Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба поздравил главу России Владимира Путина с инаугурацией и выразил радость в связи с посещением Москвы в этот знаменательный день.

Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Торжество инаугурации российского лидера было охвачено телекомпаниями по всему миру.

Он отметил, что хочет воспользоваться случаем, чтобы передать свои поздравления президенту России Владимиру Владимировичу Путину с инаугурацией, с его повторным избранием. Кабба чувствует большую удовлетворенность от возможности нахождения в России сегодня, в этот исторический день, в день проведения инаугурации.

"Мой визит конечно свидетельство нашего желания укреплять и дальше наши двусторонние связи по всем направлениям", — сказал он в начале встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Сразу после вступления в должность Путин участвовал в параде Президентского полка на Соборной площади в Кремле, а затем направился в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации.

Это было уже пятое торжественное событие в политической карьере Владимира Путина, который будет занимать высший избирательный пост в течение следующих шести лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, и по их итогам действующий президент получил 87,28% голосов.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿