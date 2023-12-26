"Сибур" расширяет производство импортозамещающего поликарбоната для автопрома

Казаньоргсинтез сообщает о двух новых марках, PC-022URС1 и PC-010URС, предназначенных для изготовления рассеивателей автомобильных фар. Эти марки позволяют полностью заменить импортное сырье, ставшее недоступным на отечественном рынке.

Продукция "Сибур" привлекла внимание не только российских компаний, но и зарубежных производителей светотехнической продукции для автотранспорта. Компания предвидит рост рынка до 3 тыс. тонн к 2027 году. Рецептура марок разработана филиалами исследовательского центра "Сибур полилаб" по заказу производителя автомобильных фар "Автосвет". Новые марки также подходят для изготовления средств индивидуальной защиты и электрических розеток, что подтверждено испытаниями, сообщает ТАСС.