ФАС России возбудила дело против авиакомпании S7 из-за неисполнения официального предупреждения. Ведомство установило, что авиакомпания продает авиабилеты по разной стоимости без связи с услугами на борту или дополнительными расходами.

У авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий порядок ценообразования, сообщает ТАСС.

ФАС выдала компании предупреждение, которое перевозчик не исполнил и пытался оспорить его законность в суде. Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России. В случае установления вины авиакомпании грозит штраф.





