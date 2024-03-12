ФАС России возбудила дело против авиакомпании S7 из-за неисполнения официального предупреждения. Ведомство установило, что авиакомпания продает авиабилеты по разной стоимости без связи с услугами на борту или дополнительными расходами.
У авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий порядок ценообразования, сообщает ТАСС.
ФАС выдала компании предупреждение, которое перевозчик не исполнил и пытался оспорить его законность в суде. Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России. В случае установления вины авиакомпании грозит штраф.
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