Всероссийские соревнования памяти Кирова в Кирове чуть не закончились трагедией. Во время выступления фигуристка Анна Швецова 15-ти лет не смогла закончить выступление из-за жестокого падения.

Во время проката фигуристка выполняла сложный элемент - тройной флип, однако не справилась с ним и упала. В результате падения Швецова так сильно ударилась головой об лед, что несколько секунд просто не могла подняться.

В результате распорядители соревнований отключили музыкальное сопровождение, а к фигуристке позвали медиков. Спортсменка сумела самостоятельно подняться и покинуть лед.

Напомним, что в конце 2023 года Швецова стала лучшей среди фигуристок, выиграв первенство Вологодской области.