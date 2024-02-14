Всероссийские соревнования памяти Кирова в Кирове чуть не закончились трагедией. Во время выступления фигуристка Анна Швецова 15-ти лет не смогла закончить выступление из-за жестокого падения.
Во время проката фигуристка выполняла сложный элемент - тройной флип, однако не справилась с ним и упала. В результате падения Швецова так сильно ударилась головой об лед, что несколько секунд просто не могла подняться.
В результате распорядители соревнований отключили музыкальное сопровождение, а к фигуристке позвали медиков. Спортсменка сумела самостоятельно подняться и покинуть лед.
Напомним, что в конце 2023 года Швецова стала лучшей среди фигуристок, выиграв первенство Вологодской области.
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