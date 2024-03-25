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Шведский профессор сравнил политиков с детьми рядом с Путиным
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:56

Шведский профессор сравнил политиков с детьми рядом с Путиным

Профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг сравнил шведских политиков с президентом России Владимиром Путиным. По словам эксперта, руководство ведет себя «как дети».

- Наши политики все чаще ведут себя как дети, недоумки или просто лжецы, - сообщил он во время эфира подкаста SwebbTV. - По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно находятся в детском саду.

Такие выводы профессор сделал на фоне поставок вооружения Киеву - эти действия, по его мнению, мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Еще одним острым моментом он считает подготовку бойцов на территории западных стран.

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