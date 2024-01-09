Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин сообщил о том, что жителям Швеции необходимо рассматривать такое развитие событий, как боевые действия. Политика процитировали на канале TV4.
- В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить стабильность в стране, - сообщил Булин.
По его словам, перевооружение гражданской обороны идет недостаточно быстро. Министра поддерживает и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден. Он подчеркнул, что ситуация перешагнула порог серьезности. Полиция безопасности недавно уведомила жителей, что уровень террористической угрозы находится практически на красной отметке - 4 по 5-тибалльной шкале.
Продержаться как можно дольше: Финляндия намерена максимально длительно оставлять границы закрытыми
Однако для этого стране нужны веские основания, которые сейчас тщательно разрабатываются кабмином.
Зеленского ждет «политическая смерть», считают в Верховной Раде
Такое мнение высказал полковник СБУ во время комментария о новом законопроекте мобилизации.
Еще 13 регионов России поддержали кандидатуру Путина на выборах
Подписи необходимы, чтобы поддержать самовыдвижение главы государства.
Шойгу лично направил телеграммы воинским частям и соединению, ставшим гвардейскими в ходе СВО
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отправил телеграммы воинским частям и соединению, выделяющимся своими заслугами в специальной военной операции, в связи с присвоением им почетного наименования гвардейских.