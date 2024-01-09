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Военное руководство Швеции призвало жителей готовиться к боевым действиям
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:48

Военное руководство Швеции призвало жителей готовиться к боевым действиям

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин сообщил о том, что жителям Швеции необходимо рассматривать такое развитие событий, как боевые действия. Политика процитировали на канале TV4.

- В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить стабильность в стране, - сообщил Булин.

По его словам, перевооружение гражданской обороны идет недостаточно быстро. Министра поддерживает и главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден. Он подчеркнул, что ситуация перешагнула порог серьезности. Полиция безопасности недавно уведомила жителей, что уровень террористической угрозы находится практически на красной отметке - 4 по 5-тибалльной шкале.

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