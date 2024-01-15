Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.01.2024 : 87,6772
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.01.2024 : 96,0682
Компанию Amazon могут оштрафовать за отсутствие представительства в РФ
  1. Главная
  2. Общество
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:29

Компанию Amazon могут оштрафовать за отсутствие представительства в РФ

Компания Amazon и еще 10 иностранных юридических лиц столкнулись с возможным оборотным штрафом за административное правонарушение, связанное с отсутствием представительства в России, сообщает ТАСС.

Протоколы об административном правонарушении были составлены в соответствии с ч. 2 ст. 13.49 (осуществление иностранным юридическим лицом деятельности в интернете на территории России без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, представительства, или учреждения российского юридического лица).

Согласно закону, размер штрафа для юридических лиц может составлять от 1/15 до 1/10 от совокупной суммы выручки за календарный год.﻿

Мир

В США подтвердили попадание ракеты хуситов по американскому судну

В США подтвердили попадание ракеты хуситов по американскому судну

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно атаковали американский контейнеровоз M/V Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых Островов.

Читать полностью
Стоимость газа в Европе понизилась до рекордного уровня

Стоимость газа в Европе понизилась до рекордного уровня

Цены сравнивали с сентябрем 2023 года, а такой перепад приписывают относительно мягкой зиме.

Читать полностью

Общество

Депутат Милонов призвал запретить россиянам стерилизацию

Депутат Милонов призвал запретить россиянам стерилизацию

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает нужным запретить российским мужчинам процедуру вазектомии – добровольной стерилизации.

Читать полностью
Путин: поддержка семей погибших героев СВО – задача страны

Путин: поддержка семей погибших героев СВО – задача страны

По словам лидера, на данный момент это общее дело для всех россиян.

Читать полностью

Новости