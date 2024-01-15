Компания Amazon и еще 10 иностранных юридических лиц столкнулись с возможным оборотным штрафом за административное правонарушение, связанное с отсутствием представительства в России, сообщает ТАСС.

Протоколы об административном правонарушении были составлены в соответствии с ч. 2 ст. 13.49 (осуществление иностранным юридическим лицом деятельности в интернете на территории России без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, представительства, или учреждения российского юридического лица).

Согласно закону, размер штрафа для юридических лиц может составлять от 1/15 до 1/10 от совокупной суммы выручки за календарный год.﻿