Компания Amazon и еще 10 иностранных юридических лиц столкнулись с возможным оборотным штрафом за административное правонарушение, связанное с отсутствием представительства в России, сообщает ТАСС.
Протоколы об административном правонарушении были составлены в соответствии с ч. 2 ст. 13.49 (осуществление иностранным юридическим лицом деятельности в интернете на территории России без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, представительства, или учреждения российского юридического лица).
Согласно закону, размер штрафа для юридических лиц может составлять от 1/15 до 1/10 от совокупной суммы выручки за календарный год.
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