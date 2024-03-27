Исследование ученых подтвердило, что шпинат обладает значительными преимуществами для здоровья

Шпинат способен снижать воспаление в организме и замедлять процесс старения на клеточном уровне. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, шпинат защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Кроме того, шпинат богат витаминами А, С, К, В9 и лютеином, что делает его важным продуктом для поддержания здоровья глаз, кожи, костей и сердца. Ученые отмечают, что способ приготовления шпината может влиять на его питательную ценность, поэтому рекомендуют его употреблять обжаренным, сырым или добавлять в смузи для максимальной эффективности, сообщает Газета.Ру.
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