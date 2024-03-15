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Эксперт Бабичев объяснил, почему на российских телешоу исполнители обычно выступают под фонограмму
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:26

Эксперт Бабичев объяснил, почему на российских телешоу исполнители обычно выступают под фонограмму

Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что телевизионные боссы часто устанавливают жесткие правила, запрещая исполнителям петь вживую. Это обусловлено технической сложностью настройки оборудования для каждого артиста, особенно в условиях ограниченного времени на подготовку.

Бабичев также указал, что даже на больших концертах редко встретишь артиста, который откажется от использования фонограммы, так как это рассматривается как знак уважения к зрителям и избежание риска провала выступления, сообщает News.Ru.

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