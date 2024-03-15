Эксперт Бабичев объяснил, почему на российских телешоу исполнители обычно выступают под фонограмму

Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что телевизионные боссы часто устанавливают жесткие правила, запрещая исполнителям петь вживую. Это обусловлено технической сложностью настройки оборудования для каждого артиста, особенно в условиях ограниченного времени на подготовку.
Бабичев также указал, что даже на больших концертах редко встретишь артиста, который откажется от использования фонограммы, так как это рассматривается как знак уважения к зрителям и избежание риска провала выступления, сообщает News.Ru.
WhatsApp внедряет новую функцию
Недавно в WhatsApp была внедрена новая функция, которая позволяет пользователям закреплять до пяти чатов в списке чатов, вместо предыдущих трех.
Ученые из Имперского колледжа Лондона раскрыли секрет скорости гепардов
Исследование ученых показало, что размер тела играет ключевую роль в определении скорости.
В 2023 году Россия установила рекорд посещаемости Малайзии, с увеличением туристического потока на 37%
Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи сообщил о рекорде в 110 тысячах российских туристов за год, превысив ожидания и цели, установленные до пандемии.
Цены на отдых для россиян за рубежом в феврале 2024 года существенно возросли по сравнению с январем
Согласно данным Росстата, стоимость турпоездок в Египет увеличилась на 14,4%, в Турцию — на 10,9%, в ОАЭ — на 6,4%.