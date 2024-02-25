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Врач Лебедев сообщил, сколько раз в неделю необходимо мыться
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:08

Врач Лебедев сообщил, сколько раз в неделю необходимо мыться

Врач Михаил Лебедев предупреждает о возможных негативных последствиях частых походов в душ. Он рекомендует ограничиться 3-4 водными процедурами в неделю, особенно вечером, чтобы избежать обезвоживания кожи и нарушения микрофлоры.

Британские ученые поддерживают эту точку зрения, отмечая, что излишнее мытье может привести к сухости кожи и нарушению ее защитного слоя. Регулярное мытье рекомендуется лишь для интимных зон, подмышечных областей и ног, при этом предпочтительно использовать прохладную воду и избегать использования мыла, шампуня и мочалок, сообщает Правда.Ру.

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