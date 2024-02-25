Врач Лебедев сообщил, сколько раз в неделю необходимо мыться

Врач Михаил Лебедев предупреждает о возможных негативных последствиях частых походов в душ. Он рекомендует ограничиться 3-4 водными процедурами в неделю, особенно вечером, чтобы избежать обезвоживания кожи и нарушения микрофлоры.
Британские ученые поддерживают эту точку зрения, отмечая, что излишнее мытье может привести к сухости кожи и нарушению ее защитного слоя. Регулярное мытье рекомендуется лишь для интимных зон, подмышечных областей и ног, при этом предпочтительно использовать прохладную воду и избегать использования мыла, шампуня и мочалок, сообщает Правда.Ру.
Ученые провели исследование таяния вечной мерзлоты в Арктике
Исследование, проведенное китайскими учеными из Северо-восточного университета лесного хозяйства, предупреждает о возможных выбросах радиоактивного газа радона из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.
Диетологи из Китая: ультрапереработанные продукты питания имеют негативное влияние на мышечную массу
Эксперимент, в котором участвовало более 10 200 человек в возрасте от 20 до 59 лет, выявил, что употребление продуктов, таких как чипсы, сладкая газировка, мороженое, фастфуд и конфеты, со временем приводит к уменьшению объема и массы мышц, независимо от пола и возраста.
Эксперт Галов предупреждает о киберрисках, связанных с мобильными устройствами
Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского", отмечает, что даже самое безопасное использование телефона не гарантирует защиту от вредоносного программного обеспечения (ПО), которое может быть предустановлено на устройстве еще на этапе производства.
Эксперты выделили самую недооцененную патологию печени
Жировая болезнь печени, определенная как состояние, при котором более пяти процентов массы печени составляет жировая ткань, является недооцененной, но важной патологией, тесно связанной с прогнозом здоровья.