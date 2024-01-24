Врач Лепилова поделилась простым и эффективным способом справиться со стрессом

Терапевт Полина Лепилова утверждает, что нестандартный прием душа, смешивающий горячую и холодную воду, может улучшить кровообращение, повысить иммунитет и снять напряжение, усталость и тревогу.

Она подчеркнула, что такой подход не подходит для всех, и предостерегла от использования контрастного душа при острых воспалениях вен, плохо контролируемой гипертонической болезни, простудных заболеваниях, а также для беременных и людей с проблемами сосудов. Несмотря на ограничения, врач Лепилова утверждает, что при правильном подходе к процедурам можно предупредить сердечно-сосудистые заболевания, сообщает МедиаПоток.