ФАС начали проверку многих торгово-продуктовых сетей на предмет антиконкурентных соглашений

Сотрудники ФАС начали глобальную проверку всех торговых сетей на территории России на предмет антиконкурентных соглашений.
Во многих продуктовых магазинах крупнейших сетей подорожали социально-значимые продукты питания.
Антимонопольное ведомство проводит детальный анализ цен на куриные яйца. По итогу всех необходимых проверок будет сделан вывод и предприняты всевозможные меры.
Проверке ФАС подверглись следующие торгово-продуктовые сети: "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О'Кей", "Метро", "Ашан" и др.
Антиконкурентное соглашение - это сговор, который заключается между двумя или несколькими организациями/фирмами/компаниями для отказа от конкуренции, чтобы вести взаимовыгодное сотрудничество для достижения более крупной прибыли.
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