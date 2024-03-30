Эксперты сообщили, что в первом квартале 2024 года россияне сократили свои расходы на онлайн-шопинг

Доля покупок в онлайн-магазинах снизилась с 56% в прошлом году до 34% в текущем. Общий средний чек в офлайн магазинах превысил средний чек онлайн-покупок, составив 1 684 рубля против 1 582 рублей соответственно.
В онлайн-шопинге наиболее популярными категориями трат оказались товары для дома (средний чек одной покупки 8 502 рубля), супермаркеты (средний чек 428 рублей) и магазины детской одежды (средний чек 1 689 рублей). Эксперты указывают на значительное влияние платежей через Систему быстрых платежей на статистику онлайн-покупок.
В офлайн-сегменте наиболее популярными категориями трат оказались супермаркеты (средний чек 596 рублей), рестораны (средний чек 1 807 рублей) и платежи за заказы с услугами доставки (средний чек 2 386 рублей).
Исследование базировалось на данных эквайринговой сети банка "Русский стандарт" за первый квартал 2024 и 2023 годов, что позволило увидеть изменения в поведении потребителей в сфере онлайн- и офлайн-шопинга, сообщает ТАСС.
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