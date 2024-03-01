Канцлер Германии Олаф Шольц да объяснения своему отказу от поставок дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Киев может направить ракеты Taurus на Москву, сказал он во время выступления перед гражданами в Дрездене.

- При неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве, - подчеркнул Шольц.

Также канцлер отметил, что теоретически поставка была бы возможна, но строго под контролем немецких военных. Однако отправить их на Украину Германия отказывается.