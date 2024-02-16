Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры по Украине бессмысленны, если Киеву придется сдаться. Об этом политик заявил изданию Sueddeutsche Zeitung.
- Сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы, - сказал канцлер. - Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла.
При этом он намекнул на дипломатические усилия, который прикладывает Украина для урегулирования конфликта, перечислив страны, где собирались представители государств. Представителей от России, правда, в этом списке не обнаружилось. Единственное решение, которое предложил Шольц - чтобы Москва отвела войска.
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