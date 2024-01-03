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СМИ: К Шольцу больше нет доверия
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:55

СМИ: К Шольцу больше нет доверия

Издание Repubblica выразило уверенность в том, что у Олафа Шольца есть все шансы покинуть пост канцлера Германии уже в 2024 году. Причиной авторы публикации называют потерю доверия народа.

- В 2024 году канцлер может быть вынужден прекратить руководить страной, - говорится в тексте. - Ходят слухи, что дело Wirecard и отношения с Яном Марсалеком могут нанести последний удар лидеру социал-демократов.

Скандал с компанией Wirecard уже давно не дает покоя обществу, став катализатором недоверия немцев к Шольцу. Компанию обвинили в мошенничестве еще в 2020 году, когда Шольцы был на посту министра финансов. Недоимка составила 1,9 миллиарда евро. Однако министерство во главе с Олафом Шольцем встали на защиту Wirecard, тем самым также попав под подозрения и вызвав негодование у граждан страны.

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