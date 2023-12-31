Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к соотечественникам с новогодней речью. Однако помимо поздравлений политик начал упоминать Россию, Путина и газ, сетуя на проблемы в ФРГ. Такую информацию опубликовало издание Die Welt.
- Россия начала конфликт в центре Европы, - сообщил Шольц во время выступления.
Также, по его словам, «Путин перекрыл газовый кран». Немецкие граждане отреагировали крайне негативно, судя по комментариям к публикации. Пользователи напомнили об отказе от российского газа и о взрыве на «Северном потоке». Среди комментариев встречались также предложения Шольцу подать в отставку.
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