Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к соотечественникам с новогодней речью. Однако помимо поздравлений политик начал упоминать Россию, Путина и газ, сетуя на проблемы в ФРГ. Такую информацию опубликовало издание Die Welt.

- Россия начала конфликт в центре Европы, - сообщил Шольц во время выступления.

Также, по его словам, «Путин перекрыл газовый кран». Немецкие граждане отреагировали крайне негативно, судя по комментариям к публикации. Пользователи напомнили об отказе от российского газа и о взрыве на «Северном потоке». Среди комментариев встречались также предложения Шольцу подать в отставку.