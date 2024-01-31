Школы и колледжи в 30-ти регионах России получат оборудование для ознакомления и изучения работы с квадрокоптерами. На это будет выделено из бюджета государства 8,3 млрд руб. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об этом.
Обучение детей будет проходить в рамках дополнительных занятий. Оснастить на эти деньги планируется 550 учебных заведений. Поручение о том, что надо массово и срочно готовить специалистов по беспилотной сверхмалой авиации было дано лично президентом России Владимиром Путиным.
Важность и значимость этих hi-tech-аппаратов, с виду "игрушечных", оценили участники спецоперации в Украине. Однако дроны имеют не только военное применение. Они находят свое место во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства, в частности для инспектирования протяженных линейных сооружений — высоковольтных линий и трубопроводов.
Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты
В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане
Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.
Кардиолог Крулев подчеркнул, что тахикардия может являться признаком серьезных проблем в организме
Кардиолог Константин Крулев из НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге подчеркнул, что тахикардия, хотя и часто связана с факторами, такими как стресс и физическая активность, также может являться признаком серьезных проблем в организме.
HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год
В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.