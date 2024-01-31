Школы и колледжи в 30-ти регионах России получат оборудование для ознакомления и изучения работы с квадрокоптерами. На это будет выделено из бюджета государства 8,3 млрд руб. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об этом.

Обучение детей будет проходить в рамках дополнительных занятий. Оснастить на эти деньги планируется 550 учебных заведений. Поручение о том, что надо массово и срочно готовить специалистов по беспилотной сверхмалой авиации было дано лично президентом России Владимиром Путиным.

Важность и значимость этих hi-tech-аппаратов, с виду "игрушечных", оценили участники спецоперации в Украине. Однако дроны имеют не только военное применение. Они находят свое место во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства, в частности для инспектирования протяженных линейных сооружений — высоковольтных линий и трубопроводов.