Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличились до тысячи человек.
Это заявление было сделано во время селекторного совещания, текст выступления которого был опубликован пресс-службой Министерства обороны России в Telegram.
Шойгу указал, что увеличение потерь связано с давлением со стороны США и их союзников на украинское военно-политическое руководство с требованием удержать оборону.
Он также отметил, что российские войска продолжают прорывать оборону противника и с начала года взяли под контроль 547 квадратных километров территории.
Фото:en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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