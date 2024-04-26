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Шойгу напомнил, что Россия защищает своих людей на исторических территориях
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:22

Шойгу напомнил, что Россия защищает своих людей на исторических территориях

В ходе СВО Россия просто защищает своих людей на российских исторических территориях, как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Официальная Москва делает все, чтобы соблюсти стратегическую стабильность и баланс сил в мире, как отметил Шойгу. Наша страна не имеет и не может иметь в принципе никаких геополитических или военных интересов в странах НАТО.

"Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", — заявил глава оборонного ведомства.

С сегодняшнего дня по 14 мая в непосредственной близости от границ России и Союзного государства с Белоруссией пройдут широкомасштабные военные учения НАТО.

Фото: Presidential Executive Office of Russia /upload.wikimedia.org

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