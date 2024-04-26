В ходе СВО Россия просто защищает своих людей на российских исторических территориях, как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Официальная Москва делает все, чтобы соблюсти стратегическую стабильность и баланс сил в мире, как отметил Шойгу. Наша страна не имеет и не может иметь в принципе никаких геополитических или военных интересов в странах НАТО.
"Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", — заявил глава оборонного ведомства.
С сегодняшнего дня по 14 мая в непосредственной близости от границ России и Союзного государства с Белоруссией пройдут широкомасштабные военные учения НАТО.
Фото: Presidential Executive Office of Russia /upload.wikimedia.org
Семь пожизненных сроков дали террористке в Турции
Обвинение требовало для нее 3 009 лет лишения свободы. По этому делу были осуждены 36 человек.
Мир должен остановить эскалацию кризиса на Украине, считает глава МИД Китая Ван И
Китай делает все более сильные и однозначные заявления по поводу ситуации вокруг Украины. По мнению одной из ведущих мировых держав с самой сильной экономикой, этот кризис может подорвать стабильность во всем мире и привести к большим проблемам для всей цивилизации.
Врач Белоусова: антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы
Врач Анна Белоусова прокомментировала запрет врачам выписывать антибиотики при ОРВИ.
Врач Агапкин рассказал, что зеленый кофе не помогает в похудении
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" опроверг миф о зелёном кофе как средстве для похудения.