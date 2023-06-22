Голикова: с сентября бесплатным горячим питанием обеспечат всех младшеклассников в РФ

С 1 сентября 2023 года все учащиеся младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Таким образом, регионам понадобилось три года, чтобы выполнить требования федеральных властей по обеспечению учащихся 1-4 классов горячими обедами — это 7,5 млн человек.

Как отметила Голикова, еще в августе 2020 года неготовыми к этому были признаны 2,2 тысячи школ в 27 российских регионах. Но сегодня отстающих уже нет. Чиновница также подчеркнула, что питание должно оставаться вкусным, полезным и разнообразным. При этом требования к контролю за ним снижены не будут. В связи с этим, она призвала Минпросвещения и регионы оперативно реагировать на жалобы родителей.

Закон об обеспечении учащихся горячим питанием вышел в марте 2020 года. Нововведение не обошлось без финансирования из федерального бюджета.

"Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами", — заявил тогда глава государства Владимир Путин.

Оказалось, что со снабжением и обеспечением пищеблоков новейшим оборудованием дела шли хорошо далеко не во всех регионах. Во многих еще оставалась устаревшая система организации питания, когда школам приходилось нанимать и содержать штат поваров, думать о своевременных ремонтах кухонной техники. Качество питания в таких школах тоже оставляло желать лучшего: местные власти регулярно получали жалобы на холодную невкусную еду, а поставщиков ловили на фальсификате и просрочке.

Впервые о том, чтобы передать организацию школьного питания в руки профессионалов, задумались в Москве. В системный подход идея оформилась более десятка лет назад, когда в столице стали появляться специализированные комбинаты. С тех пор школы успешно заключают с ними договоры, причем, в услугу входит и обновление оборудования пищеблоков. Таким образом, учебные заведения с появлением комбинатов полностью избавили себя от непрофильных функций и получили возможность сосредоточиться только на учебном процессе.

Между тем, столичные комбинаты сегодня занимаются не только готовкой, но и закупают продукты, ведут строгий контроль за их качеством и даже участвуют в просветительской работе, рассказывая школьникам о важности правильного питания. Также технологи организаций регулярно работают над улучшением меню, привлекая к этому родителей.

Так, весь прошлый год профессиональное сообщество комбинатов питания и члены Экспертно-консультативного совета родительской общественности проводили исследование мнений ребят о меню, после чего разработали новое. В результате в школьном рационе появились около двух десятков блюд, включая любимые детьми наггетсы, пельмени, пиццу и блинчики с топпингами, поэтому ходить в столовые они стали куда охотнее, чем раньше.

Кстати, именно в столице впервые начали финансировать из городского бюджета и бесплатные завтраки для младшеклассников. Это произошло еще в 90-е, когда родителям стало сложно оплачивать школьную еду.

Сегодня многие регионы развивают у себя систему школьного питания, опираясь на московский опыт, который признан лучшим в стране. Делегаты со всех концов страны ездят в Москву на семинары и участвуют во встречах с представителями школ и комбинатов питания.

Сегодня, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пищеблоки всех российских школ приведены в должное состояние, а объем порции с 414 граммов вырос до 500 граммов, рекомендованных надзорным органом. Если раньше в некоторых школах меняли полезные блюда на те, которые можно быстро приготовить, то сейчас число таких замен сократилось более чем в три раза. Также было увеличено время перемены, чтобы дети успевали поесть.

За минувшие три года в два раза снизилось число проб, не соответствующих требованиям норм питания. Также был усилен контроль за его качеством со стороны родителей. По данным Поповой, за последние два года 35 тысяч школ ежегодно проводят мероприятия по родительскому контролю.

Совершенствуясь с каждым годом, система школьного питания в стране скоро может сделать новый шаг на пути своего развития. Так, депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в Минпросвещения РФ с предложением обеспечить бесплатным горячим питанием школьников всех классов. Он заявил, что с такой просьбой к нему обращаются родители. Ведь чем старше становится ребенок, тем больше от него требуют в школе. А так как успеваемость невозможна без качественного питания, получается, что горячие обеды старшеклассникам нужны не меньше, чем ученикам начальной школы.