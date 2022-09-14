Спасёт ли красота обед? Родители не всегда довольны подачей блюд в школьных столовых

Учебный год только начался, а раздражение, вызванное школьным питанием в регионах, уже выплескивается наружу. В Казани папам и мамам показалось очень неприятным то, как различались контрольное блюдо и поданное их детям.

Один из недовольных даже не поленился создать коллаж "Ожидание& реальность". Контрольное блюдо, действительно, несколько отличалось от того, что получил ребёнок. Но если учесть, что за короткую перемену сотрудникам столовой нужно накрыть на столы и накормить не один десяток человек горячей едой, то так ли уж критично это отличие? Однако взрослые присоединились к обвиняющим комментариям:

"Ух ты, даже две тарелки при сервировке использовали, никогда в школьных столовых не видела"; "Такой сервировки никогда не было и не будет, не надо из людей дураков делать!"; "И салфетки, и кучу приборов накидали, сказочники! А уж про вид блюда вообще молчу".

О том, что на фотографии изображена стандартная порция школьного плова, где отчетливо видны, помимо риса и овощей, кусочки мяса, никто даже не вспомнил. Но вот отсутствие кружевной салфетки и второй тарелки, используемой для сервировки, показалось им возмутительным. Хотя школьный обед должен быть горячим, вкусным и сытным, а уже затем красивым.

С этим, вероятно, не согласятся жители Пензенской области, которых удивил вид каши из рожков.

"Вот такое льготное питание дают детям в школе, или просто вареные рожки!" — поделился снимком автор поста.

В Ульяновской области ситуация более тревожная. Здесь родители обеспокоены тем, что льготников из многодетных и малообеспеченных семей кормят хуже, чем тех, чьи родители платят за обеды. Сразу в нескольких школах для них организовали питание за отдельным столом, в худшую сторону отличавшееся от порций остальных детей. Возмущение достигло такого накала, что пришлось проводить проверки в пищеблоках. Обнаружили занижение веса порций, а также перенасыщение меню углеводами. И этим нарушения не ограничились. Пришлось мэру Ульяновска задуматься над "созданием муниципальной структуры, которая сможет взять на себя организацию качественного питания детей".

Оказывает, далеко не везде столовые в силу объективных причин способны обеспечить школьников качественным горячим питанием.

- В 2020 году Роспотребнадзор выявил 2261 общеобразовательных учреждений в зоне риска по состоянию столовых и пищеблоков, — отметила заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова. — На 1 сентября 2022 года таких школ осталось только 95, и в них уже запланированы ремонты.

Ситуация улучшается, но неравномерно. Выгодно отличаются на этом фоне столичные школы. За последние годы комбинаты питания, которые взяли на себя приготовление завтраков и обедов для юных москвичей, детально проработали меню, чтобы дети в школьных столовых получали все витамины и полезные вещества. Продукция, закупаемая у местных поставщиков и производителей, проходит многоступенчатую проверку качества, в том числе лабораторную. Особенное внимание уделяется молочной продукции и сокам, которую чаще всего фальсифицируют в России. Ни о какой заниженности порций речи не идет, за этим следит бракеражная комиссия. У профессиональных поваров получается кормить так, чтобы детям не приедались блюда. К тому же меню постоянно совершенствуется, при этом учитываются пожелания самих учащихся и их родителей. Популярные блюда тоже включают в меню, предварительно адаптировав их рецептуру для детского питания. Эстетике питания в российской столице уделяют не меньше внимания, чем качеству и температуре предлагаемых школьникам блюд. Во многих образовательных учреждениях уже давно функционируют школьные рестораны и кафе, где названию соответствует интерьер, мебель, посуда и освещение, а также подача блюд. Отсюда и высокий процент съедаемости.

Но такой подход к питанию распространён далеко не везде, и пока школьный год набирает обороты, можно не сомневаться, что детские обеды ещё неоднократно станут причиной скандалов. И хорошо бы, чтобы дальше отсутствия кружевных салфеток и дополнительной тарелки они не распространялись.