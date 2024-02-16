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Студенты БелГУ и БГИИК погибли под обстрелами ВСУ
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 19:00

Студенты БелГУ и БГИИК погибли под обстрелами ВСУ

Студент теологического направления БелГУ Дмитрий Проценко умер от серьезных ранений в ходе обстрела ВСУ.

Он не успел добраться до подвала, чтобы укрыться от осколков. В результате один из осколков боевого снаряда попал ему в голову. Он скончался в отделении реанимации.

Также под обстрелами погиб Мохаммада Шенани, который в момент ведения огня находился в ближайшем торговом центре. Сам Мохамад был иностранным студентом из Сирии, который обучался в БГИИК (Белгородский государственный институт искусств и культуры).

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