Пенсионер в Великобритании во время пробежки обнаружил на пляже одну из самых больших акул в мире

Великобританский пенсионер, совершавший утреннюю пробежку на пляже Ливерпульского залива, обнаружил 5 января одну из крупнейших акул в мире - тушу гигантской акулы длиной 4,5 метра, выброшенную морем на берег города Уолласи в графстве Мерсисайд. Событие получило огласку благодаря статье Liverpool Echo. 72-летний свидетель, несколько потрясенный находкой, проконсультировался с рыбаком, который подтвердил размеры и вид животного.
Для удаления туши акулы с пляжа потребовалась техника, в частности, вилочный погрузчик. Описанный вид, гигантские акулы, также известные как исполинские, занимают второе место по размерам после китовых акул, достигая длины до 11 метров. Они питаются планктоном и плавают с открытым ртом, отличаясь от других акул. В настоящее время эти животные находятся под угрозой исчезновения.
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