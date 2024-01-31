В сети сообщалось, что некий активист Ян Коробков обратился в Министерство внутренних дел РФ с просьбой проверить певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на предмет пропаганды нетрадиционной ориентации и оскорбление религиозных чувств. Но быстро выяснилось, что источником "новости" стал ТГ-канал, связанный с небезызвестной Ксенией Собчак.
Ирина Владимировна Волк, генерал-майор полиции и официальный представитель МВД России уже опровергла эту информацию о заявлении против музыканта. "Я желаю ему творческих успехов! Пользуясь случаем, приглашаю певца принять участие в моей авторской программе на радиостанции "Милицейская волна" "Вам слово с Ириной Волк!"
SHAMAN, который набирает многомиллионные просмотры в соцсетях и многотысячные аншлаги на концертах во всех городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, как кость в горле ненавистников России. "Пятая колонна" использует любой повод, чтобы оклеветать и опорочить патриотичного музыканта, творчество которого стало настоящим символом поддержки СВО на Украине и борьбы России за свой суверенитет во главе с президентом Путиным.
В сентябре 2022 года певец SHAMAN даже выступал на одной сцене с президентом страны, а позже, с началом предвыборной кампании в 2024 году, Ярослав Дронов стал и доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.
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