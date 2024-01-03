Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, сыграв с российским шахматистом Денисом Хисматуллиным, отказался пожимать руку сопернику. Инцидент произошел на Чемпионате мира по быстрым шахматам, который состоялся в Узбекистане. Ситуация произошла еще в конце декабря, однако сейчас видеоролик стал вирусным в Сети.
Подробности рассказал журналист чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос на своей личной странице в социальной сети. Как объяснил свидетель ситуации, российский спортсмен протянул руку сопернику, однако поляк решил проигнорировать жест.
Хисматуллин мог бы и подать жалобу для дисквалификации соперника, однако поступил благородно и не стал этого делать. Кстати, партию Россия и Польша разыграли вничью,
Потратили все деньги: В США из-за отсутствия финансирования могут остаться без интернета миллионы граждан
Проблема заключается в финансировании для малообеспеченной категории населения.
Счета опять вырастут: в Германии увеличатся цены на газ и электричество
Об этом заявили представители крупнейшего энергоконцерна ФРГ.
Россияне готовы к повышению ставок по ипотеке
Для граждан РФ такой ход со стороны ипотечного кредитования стал ожидаемым.
Новое исследование подтверждает эффективность омега-3 в борьбе с депрессией
Ученые выяснили, что добавление жирных кислот омега-3 к медикаментозному лечению депрессии не только улучшает эффективность терапии, но также способствует повышению когнитивных функций у пациентов.