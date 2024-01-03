Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, сыграв с российским шахматистом Денисом Хисматуллиным, отказался пожимать руку сопернику. Инцидент произошел на Чемпионате мира по быстрым шахматам, который состоялся в Узбекистане. Ситуация произошла еще в конце декабря, однако сейчас видеоролик стал вирусным в Сети.

Подробности рассказал журналист чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос на своей личной странице в социальной сети. Как объяснил свидетель ситуации, российский спортсмен протянул руку сопернику, однако поляк решил проигнорировать жест.

Хисматуллин мог бы и подать жалобу для дисквалификации соперника, однако поступил благородно и не стал этого делать. Кстати, партию Россия и Польша разыграли вничью,