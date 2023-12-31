Еще одна спортсменка из Украины отказалась соблюсти общепринятые правила на Чемпионате мира по шахматам. Украинка Анна Музычук проигнорировала традицию после проигрыша россиянке Валентине Гуниной.

В партии 17-го тура, который проходил в Самарканде, Гунина начала белыми фигурами и обыграла Музычук, тем самым завоевав первое место на турнире по блицу. Проявлять уважение к сопернице Музычук не сочла нужным, отказавшись от рукопожатия.

Сейчас это уже вторая победа Гуниной в Чемпионате мира по блицу, до этого такое звание она получала в 2012 году. Напомним, что с 2022 года решением Международной шахматной федерации (FIDE) российским и белорусским шахматистам запрещается выступать под своими флагами и использовать гимн страны.