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Принципы или показуха: После проигрыша украинская шахматистка отказалась пожимать руку российской коллеге
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:11

Принципы или показуха: После проигрыша украинская шахматистка отказалась пожимать руку российской коллеге

Еще одна спортсменка из Украины отказалась соблюсти общепринятые правила на Чемпионате мира по шахматам. Украинка Анна Музычук проигнорировала традицию после проигрыша россиянке Валентине Гуниной.

В партии 17-го тура, который проходил в Самарканде, Гунина начала белыми фигурами и обыграла Музычук, тем самым завоевав первое место на турнире по блицу. Проявлять уважение к сопернице Музычук не сочла нужным, отказавшись от рукопожатия.

Сейчас это уже вторая победа Гуниной в Чемпионате мира по блицу, до этого такое звание она получала в 2012 году. Напомним, что с 2022 года решением Международной шахматной федерации (FIDE) российским и белорусским шахматистам запрещается выступать под своими флагами и использовать гимн страны.

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