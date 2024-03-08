В тувинском городе Шагонаре включили три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после аварии на ТЭЦ. Остальные пять готовятся к запуску, сказал глава республики Тува Владислав Ховалыг. Он сообщил о поэтапном возвращении тепла в Шагонар.
Более 130 человек, включая 52 ребенка, заселены в пункты временного размещения в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ.
Местные власти сообщили подробности ЧП. Причиной пожара с сильным задымлением на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал взрыв в отсеке теплоподачи. Взрыв произошел в месте топливоподачи. В результате Власти отключили центральное отопление в Шагонаре.
К ТЭЦ были подключены 62 многоквартирных дома. На тот момент в городе было 16 градусов мороза.
Никто не погиб, но 18 человек госпитализированы, шестеро из них в тяжелом состоянии. В Туве ввели режим ЧС регионального значения, возбуждено уголовное дело о халатности.
Американец Руперт Мердок женится на русской женщине-биологе Елене Жуковой
Медиамагнату 11 марта исполнится 93 года. Елене Жуковой - 67 лет.
Криптобиржа Binance выпустила духи с запахом криптовалюты
У Binance сейчас нелегкие времена — она испытывает прессинг со стороны США.
Эндокринолог Фетисова рассказала о методах похудения без строгих диет
Эндокринолог Надежда Фетисова подчеркивает, что снижение калорийности рациона является первоочередной задачей, рекомендуя ограничить употребление сладко-жирных и молочных продуктов, так как они способствуют набору веса.
Врач Лосев предупреждает о рисках, связанных с зубами мудрости
Стоматолог-ортопед и имплантолог Владимир Лосев подчеркнул, что зубы мудрости могут вызвать воспаление, особенно при изменении иммунитета, например, при смене климата во время отпуска.