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Три мобильные котельные включили в тувинском городе Шагонаре
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:35

Три мобильные котельные включили в тувинском городе Шагонаре

В тувинском городе Шагонаре включили три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после аварии на ТЭЦ. Остальные пять готовятся к запуску, сказал глава республики Тува Владислав Ховалыг. Он сообщил о поэтапном возвращении тепла в Шагонар.

Более 130 человек, включая 52 ребенка, заселены в пункты временного размещения в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ.

Местные власти сообщили подробности ЧП. Причиной пожара с сильным задымлением на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал взрыв в отсеке теплоподачи. Взрыв произошел в месте топливоподачи. В результате Власти отключили центральное отопление в Шагонаре.
К ТЭЦ были подключены 62 многоквартирных дома. На тот момент в городе было 16 градусов мороза.

Никто не погиб, но 18 человек госпитализированы, шестеро из них в тяжелом состоянии. В Туве ввели режим ЧС регионального значения, возбуждено уголовное дело о халатности.



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