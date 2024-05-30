Газета Hürriyet сообщает о том, что США строят "небольшой Израиль" возле турецкой границы, вовлекая боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии.
Вчера издание отметило, что запрещенная в Турции РПК планирует провести местные выборы в регионах, подконтрольных им в Сирии при поддержке американских властей.
По мнению газеты, в условиях, когда внимание мира сосредоточено на событиях в Газе и Украине, США укладывают фундамент "небольшого Израиля" у турецких границ. Издание отмечает, что РПК планирует провести местные выборы 11 июня в регионе, который охватывает Манбидж, а также другие территории, включая Африн и Тель-Рифат, касающиеся турецких границ.
Сообщается, что в ходе выборов, организуемых РПК, кандидатами могут быть только люди, утвержденные избирательным советом, сформированным РПК. Газета утверждает, что право голоса будут иметь лишь террористы, состоящие в вооруженных формированиях РПК.
Ранее издание Gercekgundem, ссылаясь на источники в министерстве обороны, сообщало о том, что Турция тщательно наблюдает за действиями США в Сирии, связанными с РПК, признанной в стране террористической организацией. Также отмечалось, что в Сирии уже прошли совместные учения американской стороны и РПК.
Фото: www.flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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