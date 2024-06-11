Соединенные Штаты выражают опасения по поводу возрастания влияния группы БРИКС на мировой арене, произнес американский экономист Джеффри Сакс в ходе беседы с YouTube-каналом Judging Freedom.
"Экономический потенциал у стран БРИКС превосходит тот, что у США и их союзников. Этот вопрос вызывает постоянное беспокойство и волнение в Вашингтоне, что, конечно же, создает некоторую панику, граничащую с невротическим состоянием тревоги", — подчеркнул он.
По мнению эксперта, сейчас правительству США намного сложнее достичь желаемых результатов, чем ранее. Они оказались в изоляции даже в вопросах, касающихся Израиля и Палестины, добавил Сакс. "Король Бахрейна посещает Москву, направляется в Пекин — вот как выглядит реальная картина", — сделал вывод эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что общий объем ВВП стран-участниц БРИКС на данный момент превышает суммарный ВВП "Большой семерки" (G7).
Лидер России отметил, что данная тенденция только укрепляется.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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