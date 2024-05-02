На слушаниях в комитете сената директор американской нацразведки Аврил Хайнс заявила, что пока отсутствуют доказательства причастности России к студенческим протестам в США, которые связываются с ситуацией в Палестине.
Она подчеркнула, что даже "правдивая информация", представленная в усиленном виде, может стать проблемой. Хайнс выразила обеспокоенность не только ложной информацией в социальных сетях о конфликте в Газе, но и правдивой, но искаженной представлением.
Сейчас кампусы престижных американских университетов стали центрами протестов против израильской операции в секторе Газа, которая привела к многочисленным гражданским жертвам.
Поддерживая своего главного союзника на Ближнем Востоке, США оказывают помощь Израилю, что также вызывает возмущение. Протестная активность обострилась после утверждения нового пакета помощи Израилю со стороны США.
В ходе протестов, проходивших в учебных заведениях США, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг, а в Нью-Йорке вторника были задержаны 300 студентов, выступавших в поддержку Палестины.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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