Ватикан планирует провести несколько культурных мероприятий в Год христианства, который начнется в 2025 году. Программа на будущий год будет представлена в мае, а в конце этого года планируется ряд выставок, концертов и кинопоказов, сообщает ТАСС.

Выставка православных икон, в том числе из России и Украины, откроется в одной из центральных римских церквей в ноябре, в преддверии юбилейного года. Организаторы объединились с Ватиканскими музеями, которые также имеют иконы в своей коллекции.

"Мы не устаем повторять, что юбилейный год имеет глубокое духовное значение, а паломничество должно нести надежду", - сказал представитель Ватикана.

Уже известно о двух выставках. Одна - с произведениями Сальвадора Дали - откроется в Ватикане, другая - с работами Марка Шагала - разместится на берегу Тибра. Обе выставки должны работать до лета 2025 года и будут бесплатными для посещения.