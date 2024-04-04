Ватикан планирует провести несколько культурных мероприятий в Год христианства, который начнется в 2025 году. Программа на будущий год будет представлена в мае, а в конце этого года планируется ряд выставок, концертов и кинопоказов, сообщает ТАСС.
Выставка православных икон, в том числе из России и Украины, откроется в одной из центральных римских церквей в ноябре, в преддверии юбилейного года. Организаторы объединились с Ватиканскими музеями, которые также имеют иконы в своей коллекции.
"Мы не устаем повторять, что юбилейный год имеет глубокое духовное значение, а паломничество должно нести надежду", - сказал представитель Ватикана.
Уже известно о двух выставках. Одна - с произведениями Сальвадора Дали - откроется в Ватикане, другая - с работами Марка Шагала - разместится на берегу Тибра. Обе выставки должны работать до лета 2025 года и будут бесплатными для посещения.
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