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Стала известна дата выхода сериала
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:13

Стала известна дата выхода сериала "Гарри Поттер"

Сериал "Гарри Поттер" запланирован к выходу на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Эта информация была опубликована IGN со ссылкой на заявление генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава на встрече с инвесторами. Заслав заверил, что проект будет выпущен в намеченный срок, при отсутствии проблем с производством, и подчеркнул его приверженность франшизе, которая не выпускала новые части более десяти лет.

Предварительный тизер сериала был опубликован HBO в апреле, обещая верную адаптацию книжной серии Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Однако исполнитель главной роли в фильмах, Дэниел Рэдклифф, выразил отсутствие желания принимать участие в телесериале, утверждая, что история будет начата с самого начала, и он не рассматривает возможность возвращения в роль Гарри, сообщает Газета.Ру.

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