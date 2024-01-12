Телеканал СТС и Art Pictures Vision начали съемки продолжения сериала "Молодежка"

В проекте снимаются Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие. Спортивная драма под названием "Молодежка. Студенты" будет развивать сюжет вокруг команды студенческой хоккейной лиги "Акулы Политеха".
Казанцев (Владимир Зайцев) становится тренером команды, а бывший игрок "Медведей" Андрей Кисляк (Влад Канопка) помогает им достичь нового уровня. Сценарий разрабатывали авторы оригинала, а режиссером вновь стал Андрей Головков. Обещано сохранение стилистики и настроения сериала, с обновлением сценария, перенося героев в учебное заведение и добавляя новые интересные сюжетные линии, сообщает ТАСС.
Пенсионер в Великобритании во время пробежки обнаружил на пляже одну из самых больших акул в мире
Великобританский пенсионер, совершавший утреннюю пробежку на пляже Ливерпульского залива, обнаружил 5 января одну из крупнейших акул в мире - тушу гигантской акулы длиной 4,5 метра, выброшенную морем на берег города Уолласи в графстве Мерсисайд. Событие получило огласку благодаря статье Liverpool Echo.
Китайские ученые провели исследование, которое указывает на связь между темным шоколадом и снижением риска развития гипертонии
Китайские ученые из больницы университета Шаосин провели исследование, опубликованное в Scientific Reports, которое указывает на связь между регулярным употреблением темного шоколада и снижением риска развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование включало более 64 тысяч участников, и анализировались их истории болезней и пищевые привычки.
Ученые сообщают: кофе защищает от Альцгеймера и Паркинсона
Кофе, согласно исследованиям итальянских ученых, проявляет защитный эффект против Альцгеймера и Паркинсона. Опубликованный научный обзор подчеркивает нейропротекторные свойства кофе и его биологически активных соединений.
Эксперт Липов предупредил о новых мошеннических схемах
Эксперт по информационным технологиям, Сергей Липов из "EdgеЦентр", предупредил о новых мошеннических схемах, связанных с использованием голосовых помощников.