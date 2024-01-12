Телеканал СТС и Art Pictures Vision начали съемки продолжения сериала "Молодежка"

В проекте снимаются Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие. Спортивная драма под названием "Молодежка. Студенты" будет развивать сюжет вокруг команды студенческой хоккейной лиги "Акулы Политеха".

Казанцев (Владимир Зайцев) становится тренером команды, а бывший игрок "Медведей" Андрей Кисляк (Влад Канопка) помогает им достичь нового уровня. Сценарий разрабатывали авторы оригинала, а режиссером вновь стал Андрей Головков. Обещано сохранение стилистики и настроения сериала, с обновлением сценария, перенося героев в учебное заведение и добавляя новые интересные сюжетные линии, сообщает ТАСС.