Реальной готовности Запада к мирным переговорам по ситуации на Украине на данный момент не наблюдается. Вместо этого, предлагается схема, которая игнорирует мнение стран глобального Юга. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ультимативная формула Зеленского сейчас является основой всех обсуждений мирных соглашений с Россией, и это никак не может удовлетворить Россию. Ведь полностью игнорируются позиции таких стран, как Китай, ЮАР, Бразилия и другие латиноамериканские государства.
"Западные страны не будут учитывать мнение стран глобального Юга во время обсуждений "формулы мира Зеленского", возможны лишь косметические изменения, но её пересмотр - нет", - заявил глава МИД России
Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
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