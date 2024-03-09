Сербское издание «Политика» утверждает, что власти Германии начинают подготовку к войне с РФ. Авторы статьи привели свои аргументы.

- Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, - сообщается в публикации.

В материале указывается на желание властей Германии помочь Киеву даже ценой существенного обострения международных отношений. Одной из причин может стать поставка дальнобойных ракет Taurus. Кроме того, авторы полагают, что не исключена тайная переправка военных на территорию Украины, чтобы поддержать ВСУ.