Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает телеканал ATVbl. Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины.
Президента Сербии Милорада в аэропорту встретил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Татарстан Шафигуллин Айрат, сообщает телеканал.
Президента встретили по народным традициям Татарстана — девушки с хлебом и солью в национальных костюмах. Милорад Додик планировал посетить Россию ещё с прошлого года, во время визита в Будапешт главы Татарстана.
Глава дружественной нам Республики Сербской прилетел после своего визита в Белоруссию, где общался с президентом республики Александром Лукашенко по вопросам технологий, промышленности и здравоохранении. Также обсуждался вопрос поставки белоруских тракторов.
США выдавливают Россию из ОЗХО
Россию, которая стояла у истоков создания Организации по запрещению химического оружия, под давлением США пытаются понизить в голосе и возможностях влиять на решения ОЗХО.
Новый законопроект США сулит Украине 47 млрд долл
"Законопроект вряд ли получит достаточную поддержку", — пишет американское СМИ, в руки которого попало письмо конгрессменов своим коллегам.
Ученые выделили опасные последствия стресса во время планирования беременности
Исследование, проведенное в клинике "Бригем энд уименс" и опубликованное в Journal of the Endocrine Society, выявило, что стресс во время планирования беременности, особенно в случае лечения бесплодия, может негативно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы будущих матерей.
Врач Умнов предупреждает о вреде сочетания кофе с алкоголем
Врач Александр Умнов отмечает, что сочетание кофе с алкоголем может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и гипертонию.