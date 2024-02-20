Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает телеканал ATVbl. Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины.

Президента Сербии Милорада в аэропорту встретил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Татарстан Шафигуллин Айрат, сообщает телеканал.

Президента встретили по народным традициям Татарстана — девушки с хлебом и солью в национальных костюмах. Милорад Додик планировал посетить Россию ещё с прошлого года, во время визита в Будапешт главы Татарстана.



Глава дружественной нам Республики Сербской прилетел после своего визита в Белоруссию, где общался с президентом республики Александром Лукашенко по вопросам технологий, промышленности и здравоохранении. Также обсуждался вопрос поставки белоруских тракторов.