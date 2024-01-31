Сербия и Косово: неограниченный переходный период для смены валюты

Сербские граждане, проживающие на территории непризнанного Косова, не подвергнутся санкциям за отказ перехода с динаров на евро в течение неограниченного по срокам переходного периода. Вице-премьер непризнанного Косова, Бесник Беслими, объявил об отсутствии санкций, связанных с невыполнением постановления Центрального банка, до конца переходного периода.
Решение вызвано несогласием со стороны США, Франции, Германии, Италии и Великобритании, призывавших Приштину приостановить процедуру перехода на евро. Президент Сербии также обратился к Евросоюзу с просьбой предпринять меры по предотвращению дальнейших провокаций со стороны косовских властей.
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