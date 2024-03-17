Вице-спикер парламента Сербии, который на днях был избран на эту должность, Йован Янич заявил, что "сербская общественность с большим интересом" следит за выборами в России. Потому что эти результаты проецируются на весь мир, Балканы и, конечно, Сербию, которая очень связана с Россией, считает политик.
"Сербия сквозь века сохраняет близкие отношения с Россией, и ей важно, чтобы Россия развивалась в мире и боролась за идеалы, за которые она определилась", — сказал Янич.
Действующий президент Владимир Путин набирает 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, по данным ЦИК на вечер 17 марта.
Сколько россиян на Олимпийских играх-2024 сможет принять участие сообщил МОК
Возможно, что некоторые из предполагаемых к участию спортсменов и сами откажутся от игры на таких условиях.
Посольство России в Кишиневе, где шло голосование, пытались поджечь
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