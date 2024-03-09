Вучич указал на тотальную милитаризацию на Западе в попытках победить Россию и ипрезидента Владимира Путина на Украине. Глава Сербии выразил указал на интенсивную милитаризацию Запада, направленную против России. "Все идет к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всем", — цитирует ТАСС президента Сербии.

Президент Сербии Александар Вучич сделал эти заявления после посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений. Он подчеркнул, что ситуация вынуждает страны Запада наращивать свои военные мощности.

Вучич призвал к ускорению и увеличению производства вооружений, подчеркнув важность наращивания выпуска беспилотников. отметив, что риск разрастания конфликта существует.





