Вучич указал на тотальную милитаризацию на Западе в попытках победить Россию и ипрезидента Владимира Путина на Украине. Глава Сербии выразил указал на интенсивную милитаризацию Запада, направленную против России. "Все идет к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всем", — цитирует ТАСС президента Сербии.
Президент Сербии Александар Вучич сделал эти заявления после посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений. Он подчеркнул, что ситуация вынуждает страны Запада наращивать свои военные мощности.
Вучич призвал к ускорению и увеличению производства вооружений, подчеркнув важность наращивания выпуска беспилотников. отметив, что риск разрастания конфликта существует.
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